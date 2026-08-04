Doveva essere rivoluzione, e rivoluzione è stata. La Fiorentina di Fabio Grosso sarà molto diversa da quella fallimentare della scorsa stagione. Un mercato che incide anche sulla campagna abbonamenti del club, come scrive la Nazione. Per adesso la quota raggiunta è quella di 13mila tessere staccate.

Per ora rimangono solo 2/3mila abbonamenti disponibili, visto che poi la Fiorentina si terrà una quota per la vendita in vista delle veria sfide casalinghe. Intanto contro il Depor si registra un sold-out al Viola Park, con 2mila tifosi presenti. Si respira entusiasmo nel popolo viola.