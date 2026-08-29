La Fiorentina è disponibile a lasciarlo partire, ma Gudmundsson non sembra per il momento convinto
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Tra i giocatori in bilico c’è anche Albert Gudmundsson. L’eventuale impiego nella partita contro il Frosinone potrebbe fornire nuove indicazioni sul suo futuro, visto che la permanenza dell’islandese alla Fiorentina non è ancora certa.
Sul numero 10 viola si è mosso il Bologna, che vorrebbe acquistarlo per poter poi cedere Rowe all’Atalanta. La Fiorentina è disponibile a lasciarlo partire, ma Gudmundsson non sembra per il momento convinto della destinazione rossoblù.
Il giocatore e il suo entourage stanno valutando la situazione insieme al club viola, anche alla ricerca di possibili alternative. In mancanza di altre soluzioni, le parti potrebbero approfondire nuovamente la trattativa con il Bologna. Lo scrive la Nazione.
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