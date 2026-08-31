VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"

Dopo lo 0-3 contro il Frosinone, Fabio Grosso ha concesso alla Fiorentina un giorno di riposo per riordinare le idee e recuperare energie. La squadra, protagonista di uno dei peggiori avvii di campionato della propria storia e già contestata dal Franchi, tornerà questa mattina al Viola Park per preparare la sfida di sabato alle 15 contro il Torino. Sarà una gara tra grandi deluse, perché anche i granata hanno perso le prime due partite.

Alla chiusura del mercato, il caso Kean e i dubbi sul futuro di Gudmundsson saranno definitivamente archiviati, permettendo a Grosso di lavorare su un gruppo definito. Dopo le quattro variazioni già effettuate contro il Frosinone rispetto alla debacle con la Roma, sono attese altre scelte forti: Gudmundsson e Jimenez, apparsi nervosi e vicini all’espulsione, potrebbero partire dalla panchina. Grande attenzione anche per Njie, che oggi svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni.

Prima della delicata sfida con il Torino, mercoledì alle 20 il Franchi ospiterà la partita tra le All Stars viola e le Leggende di Operazione Nostalgia, ultimo appuntamento delle celebrazioni del Centenario. La principale attrazione sarà Roberto Baggio, affiancato da Batistuta, Frey, Toldo, Pizarro, Di Livio, Giuseppe Rossi, Dainelli, Mutu, Pasqual, Jorgensen, Borja Valero, Toni, Pazzini, Gonzalo Rodriguez e Flachi. Dall’altra parte ci saranno, tra gli altri, Totti, Javier Zanetti, Di Natale, Aldair, Candela, Lucarelli, Oddo e Candreva. Sono già stati venduti 15mila biglietti, con la prevendita aperta fino a mercoledì salvo esaurimento: poi, da sabato, per la Fiorentina non ci saranno più alibi. Lo scrive la Nazione.