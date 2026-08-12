Il 4-3-2-1 non è più un semplice esperimento per Fabio Grosso. Dopo averlo utilizzato nelle ultime amichevoli, il tecnico dovrebbe riproporlo anche contro il Benevento in Coppa Italia. L'idea prevede tre centrocampisti per dare equilibrio alla manovra, due giocatori di qualità alle spalle di Moise Kean e, in attesa degli esterni dal mercato, una Fiorentina maggiormente orientata a sviluppare il gioco per vie centrali.

Grande attenzione proprio su Kean, chiamato a ritrovare il gol dopo un precampionato senza particolari acuti. La Fiorentina ha segnato appena sette reti nelle cinque amichevoli disputate tra luglio e agosto e il nuovo sistema potrebbe aiutare il centravanti: con due trequartisti alle spalle, il numero 9 dovrebbe ricevere più palloni da attaccare dentro l'area e avere meno necessità di abbassarsi per partecipare alla costruzione. Alle sue spalle dovrebbe partire inizialmente Gudmundsson insieme ad Atta, mentre Franco Mastantuono, entrato da poco nel lavoro di gruppo, potrebbe essere utilizzato a gara in corso. In futuro l'argentino è destinato a occupare proprio uno dei due posti sulla trequarti.

Per il resto, Oulai è candidato a giocare in regia al posto di Fagioli, mentre in difesa rimane aperto il ballottaggio tra Jimenez e Joao Mario. La sfida con il Benevento rappresenterà l'ultima fase di avvicinamento al debutto in campionato del 24 agosto a Roma, ma anche un appuntamento da non sottovalutare: la Coppa Italia può infatti rappresentare una strada concreta verso un trofeo che alla Fiorentina manca da 25 anni. Lo scrive la Nazione.