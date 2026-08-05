La Fiorentina sembra orientata a proseguire con il 4-3-2-1, il cosiddetto modulo ad "albero di Natale" provato da Fabio Grosso nelle amichevoli contro Watford e Real Madrid. In attesa degli ultimi rinforzi offensivi dal mercato, questa soluzione tattica sta prendendo sempre più piede al Viola Park in vista dell'inizio della stagione.

Dopo due giorni e mezzo di riposo, i viola hanno ripreso gli allenamenti a Bagno a Ripoli preparando l'ultima amichevole estiva, in programma domani contro il Deportivo, e l'esordio ufficiale del 14 agosto in Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Benevento e Ravenna. Per l'occasione Grosso potrà valutare da vicino anche i nuovi arrivati Victor Valdepenas e Joao Mario.

Sul fronte dell'infermeria arrivano segnali incoraggianti. Marin Pongracic è ormai pronto a mettersi a disposizione del tecnico, mentre Marco Brescianini, fermo per un lieve infortunio alla caviglia, ha svolto lavoro differenziato ma dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni. Lo scrive la Nazione.