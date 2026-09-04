La Fiorentina cerca domani contro il Torino la prima vittoria in campionato per allontanare la crisi e rilanciare la propria stagione. In attacco potrebbe essere confermato Pellegrino oppure arrivare il debutto di Beto, ma le principali aspettative sono riposte nella qualità di Pedro Gonçalves e Franco Mastantuono.

I due giocatori, scelti da Paratici per dare maggiore fantasia e incisività alla squadra di Grosso, dovrebbero agire alle spalle della punta nel 4-3-2-1. Non è escluso, però, il passaggio al 4-3-3, con Gonçalves sulla sinistra e Mastantuono sulla corsia opposta.

Mastantuono ha già mostrato visione di gioco, profondità e capacità di dialogare con i compagni, nonostante le sconfitte contro Roma e Frosinone. Gonçalves rappresenta invece una novità assoluta per Firenze: velocità, potenza e abilità nell’uno contro uno sono le sue qualità principali. Da questa coppia passeranno molte delle possibilità di riscatto della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.