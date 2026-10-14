Pedro Gonçalves resta un’incognita soprattutto sul piano fisico, ancora lontano dal diventare il valore aggiunto immaginato dalla Fiorentina al suo arrivo nell’ultimo giorno di mercato. A Genova ha giocato appena nove minuti, entrando nel finale di una partita ormai complicata, dopo che Vanoli aveva preferito Oulai sulla trequarti e Gnonto sulla fascia. Una gestione che ha alimentato interrogativi, considerando le tre settimane di sosta trascorse interamente al Viola Park, senza impegni con la Nazionale e lavorando quotidianamente con il tecnico.

Nemmeno quel periodo è bastato a portarlo a una condizione accettabile: la sua autonomia probabilmente non raggiunge ancora un tempo intero. Il poco spazio contro il Genoa riflette quindi un inserimento più lento del previsto, piuttosto che una bocciatura tecnica. Vanoli, nel dopogara, ha comunque lasciato intendere di aspettarsi qualcosa in più. Resta anche il tema della collocazione tattica: Gonçalves può partire dall’esterno, ma rende soprattutto vicino alla porta e tra le linee, una zona nella quale l’assenza di Atta avrebbe potuto favorirlo, senza però convincere l’allenatore a sceglierlo.

Contro il Como è difficile immaginarlo titolare: più probabile un ingresso a partita in corso, aumentando gradualmente minutaggio e autonomia. Il tempo, però, comincia a stringere per una Fiorentina ancora alla ricerca di continuità e identità, che ha bisogno della sua qualità e della capacità di inventare giocate per rendere meno prevedibile la manovra. Lo scrive la Nazione.