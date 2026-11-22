La Fiorentina va verso la conferma del 4-2-3-1 per la trasferta di Monza. La rifinitura di stamattina sarà decisiva soprattutto per Ndour, che ha saltato gli impegni con l’Under 21 per un problema alla caviglia e ha svolto parte del lavoro a parte. Dopo il primo allenamento parziale con i compagni, è atteso in gruppo per tutta la seduta. Se arriverà il via libera, partirà titolare accanto a Oulai, rientrato dalla Nazionale con un gol. Brescianini resta l’alternativa, mentre Atta dovrebbe partire dalla panchina dopo il lungo stop.

Sulla trequarti Gnonto è pronto a prendere il posto di Njie sulla sinistra. L’ex Torino ha smaltito la botta rimediata in Nazionale e dovrebbe accomodarsi in panchina. Mastantuono agirà a destra e Gonçalves avrà il compito di muoversi tra le linee e servire palloni giocabili a Pellegrino, confermato come riferimento offensivo. Beto resta la prima alternativa al centravanti.

In difesa è previsto il ritorno di Ranieri al centro accanto a Dragusin. Sulle fasce si va verso la conferma di João Mário a sinistra e Jiménez a destra. Lo scrive la Nazione.