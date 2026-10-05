Arrivato nelle ultime battute del mercato estivo, Willy Gnonto si sta rivelando una risorsa preziosa per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il classe 2003, tornato in Italia dopo le esperienze con Zurigo e Leeds, ha convinto rapidamente grazie alla sua duttilità: può giocare su tutto il fronte offensivo, da seconda punta o sulla trequarti, offrendo al tecnico diverse soluzioni sia dall’inizio sia a partita in corso.

Il gol al debutto in Coppa Italia contro il Pisa ne ha mostrato la freddezza, ma Vanoli apprezza soprattutto l’applicazione nelle due fasi. Il ventiduenne abbina accelerazione e dribbling a un forte spirito di sacrificio: quando la squadra perde il pallone, ripiega, pressa il portatore e aiuta il centrocampo, contribuendo a mantenere la formazione compatta.

A queste qualità si aggiunge un’intelligenza tattica che gli permette di leggere gli spazi, scegliere quando affrontare l’avversario e quando dare continuità alla manovra, dialogando con i compagni. La Fiorentina ha così trovato un attaccante moderno e maturo, capace di mettere le proprie qualità al servizio del collettivo senza perdere lucidità negli ultimi metri. Lo scrive la Nazione.