Mateo Pellegrino ha iniziato la sua avventura alla Fiorentina con tre gol, condividendo con Mastantuono il primo posto fra i marcatori viola. Durante le celebrazioni del Centenario ha incontrato Gabriel Batistuta, di cui da bambino guardava i filmati insieme al padre Mauricio. Al Festival dello Sport ha raccontato il consiglio ricevuto: «Bati non mi ha parlato di gol, ma mi ha detto che devo lasciare la vita in campo, è quello che vogliono i tifosi viola: lo farò fino all’ultimo giorno, lo prometto».

L’argentino ha sottolineato l’orgoglio di rappresentare la Fiorentina nell’anno del Centenario e la responsabilità dell’investimento fatto dal club. A convincerlo a scegliere Firenze è stato soprattutto il sentirsi desiderato: «Ho scelto Firenze perché mi hanno voluto davvero e ho trovato l’affetto che cercavo, ho sentito che era il mio posto». Il legame con la città è cresciuto rapidamente: «Questa città sembra l’Argentina per come si vive il calcio».

Nella squadra che Vanoli sta costruendo, Pellegrino e Mastantuono sono sempre più importanti e hanno stretto anche una scommessa: se Franco raggiungerà almeno cinque assist, Mateo pagherà una nuova grigliata a tutta la squadra. Il centravanti punta alla doppia cifra e vuole seguire, possibilmente superandolo, l’esempio di Kean: «L’obiettivo è fare bene come lui o, se posso, fare addirittura meglio». E c'è una dichiarazione che vale più di tutte: «Voglio restare tanti anni per far capire chi sono». Lo scrive la Nazione.