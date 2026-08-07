L'arrivo di Franco Mastantuono a Firenze ha acceso l'entusiasmo dei tifosi viola. Dopo il via libera del Real Madrid, il talento argentino classe 2007 è partito con un volo privato da Madrid e, al suo arrivo a Peretola, è stato accolto da circa 500 sostenitori tra cori, bandiere, fumogeni e grande entusiasmo.

L'argentino ha poi raggiunto il Viola Park, dove ha iniziato i primi test fisici mentre la Fiorentina era impegnata nell'amichevole contro il Deportivo La Coruña. Il club avrebbe voluto presentarlo ai tifosi già nella serata, ma il programma è stato rinviato. Mastantuono si è comunque presentato con il sorriso, accompagnato anche dalla sua inseparabile chitarra.

Su Mastantuono ci sono aspettative altissime sia da parte della Fiorentina che del Real Madrid, che lo ha ceduto in prestito senza concedere opzioni per una seconda stagione. Il suo futuro verrà deciso la prossima estate, in base al rendimento che avrà in maglia viola durante questa stagione. Lo scrive la Nazione.

Come giudicate il precampionato della Fiorentina? La Fiorentina con la partita giocata ieri contro il Deportivo ha chiuso il suo precampionato con due vittorie (Gubbio e Watford), due pareggi (Real Madrid e Deportivo) e una sconfitta (QPR). Qual è la sensazione con la quale vi apprestate a vivere il prossimo campionato? Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra Va bene così, ho visto una squadra in crescita Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali 50% 363 voti Va bene così, ho visto una squadra in crescita 41% 297 voti Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra 9% 65 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati