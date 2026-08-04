Addio in vista per Fortini. Lo spazio in rosa si riduce sempre di più dopo il mercato

Redazione VN
Joao Mario Fiorentina

Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

L'arrivo di Joao Mario affolla ancora di più la fascia destra della Fiorentina. Uno dei profili in partenza è quindi Niccolò Fortini, reduce da una stagione complessa. Lo spazio a disposizione si riduce sempre di più, e come scrive la Nazione, lascerà la Fiorentina.

Fortini verrà ceduto, con il Torino in pressing. Al di là della trattativa con i Granata, il futuro di Fortini è lontano da Firenze. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta viola si aggira sui 10-12 milioni.

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