Addio in vista per Fortini. Lo spazio in rosa si riduce sempre di più dopo il mercato
Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?
L'arrivo di Joao Mario affolla ancora di più la fascia destra della Fiorentina. Uno dei profili in partenza è quindi Niccolò Fortini, reduce da una stagione complessa. Lo spazio a disposizione si riduce sempre di più, e come scrive la Nazione, lascerà la Fiorentina.
Fortini verrà ceduto, con il Torino in pressing. Al di là della trattativa con i Granata, il futuro di Fortini è lontano da Firenze. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta viola si aggira sui 10-12 milioni.
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