L'avventura di Dodô alla Fiorentina sembra ormai vicina alla conclusione. Il brasiliano, arrivato a Firenze nell'estate del 2022, sarebbe ai margini del nuovo progetto tecnico e nelle ultime ore è tornato forte l'interesse del Nottingham Forest. La distanza tra i club si sarebbe ridotta: l'operazione potrebbe chiudersi per 10 milioni di euro più bonus, con un'intesa di massima tra le società. Resta però da trovare l'accordo tra il giocatore e gli inglesi sull'ingaggio.

Sarebbe la conclusione di un percorso importante per Dodô, diventato con Vincenzo Italiano uno degli elementi chiave della Fiorentina e capace di riconquistare spazio anche dopo il grave infortunio al ginocchio. Con Palladino si era poi adattato al ruolo di esterno a tutta fascia, mantenendo una certa centralità anche nella complicata stagione successiva. Adesso lo scenario è cambiato. Il contratto in scadenza nel 2027 e l'assenza di prospettive per un rinnovo avrebbero accelerato una separazione che appariva nell'aria già da mesi. Molto amato dai tifosi, soprattutto dai più giovani, Dodô potrebbe quindi salutare Firenze dopo quattro anni: il Nottingham Forest è pronto ad accoglierlo, ma manca ancora il sì definitivo del brasiliano. Lo scrive la Nazione. Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.