La delusione per il pesante ko di Monza non cancella la voglia di sostenere la Fiorentina. Nonostante la rabbia per una stagione che sta riproponendo le difficoltà già vissute lo scorso anno, i tifosi viola hanno risposto ancora una volta presente in vista della trasferta di Udine. Come racconta La Nazione, domenica alla Dacia Arena saranno oltre 1.500 i sostenitori gigliati pronti a seguire la squadra di Paolo Vanoli.

A Monza, il migliaio di tifosi arrivati in Brianza aveva manifestato apertamente tutto il proprio malcontento, accompagnando l'uscita dal campo dei giocatori con fischi, cori di disapprovazione e inviti a lavorare. Una reazione comprensibile dopo l'ennesima prestazione deludente e una classifica che continua a tenere la Fiorentina pericolosamente vicina alla zona retrocessione.

Eppure, Firenze non ha intenzione di abbandonare la squadra. Nonostante le poche soddisfazioni ricevute nell'ultimo anno e le legittime perplessità sul rendimento del gruppo, la risposta per la trasferta friulana è stata significativa: esauriti gli oltre 1.300 biglietti del settore ospiti, diversi sostenitori hanno acquistato i tagliandi nella curva adiacente. Il totale supererà così quota 1.500 presenze, nonostante l'orario della partita, fissata per domenica alle 12:30.

Un'altra dimostrazione di attaccamento da parte di una tifoseria che continua a fare la propria parte, anche nei momenti più difficili. Adesso, però, serve una risposta anche da parte di chi scende in campo. Perché il sostegno non mancherà, ma la Fiorentina deve finalmente dimostrare di meritarselo.