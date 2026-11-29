La Fiorentina sarà seguita a Udine da oltre 1.500 tifosi, a meno di una settimana dal 3-0 di Monza. Il settore ospiti del Bluenergy Stadium è esaurito da giorni, con tutti i 1.311 biglietti venduti. Altri duecento sostenitori viola saranno distribuiti negli altri settori dello stadio. Da Firenze partirà il nucleo della curva che lunedì ha contestato la squadra al Brianteo, mentre sugli spalti ci saranno anche i principali viola club del Nord. Al 13’ del primo tempo è previsto il ricordo di Davide Astori.

Buona parte dei biglietti era già stata acquistata prima della gara di Monza, quando c’era ancora chi sperava di arrivare in Friuli con una classifica migliore e un altro morale. Da allora sono arrivati i tre gol subiti al Brianteo, la contestazione e il ritiro al Viola Park. A Udine ci sarà anche chi aveva già seguito la Fiorentina in Brianza in un lunedì lavorativo ed era tornato a casa deluso per aver visto la squadra cedere senza lottare.

Oltre ai punti, a Udine peserà il modo in cui la Fiorentina saprà stare in partita. Ai viola servirà la personalità mancata a Monza, davanti a chi farà ancora una volta parecchia strada per sostenerli. Lo scrive la Nazione.