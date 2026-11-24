Dopo il ko di Monza, la Fiorentina ha quattro partite prima di Natale, a partire da tre scontri diretti per la salvezza. Domenica (alle 12:30) farà visita all’Udinese, lunedì 7 dicembre ospiterà il Cagliari al Franchi e poi affronterà il Parma al Tardini. Due trasferte in tre gare e nove punti in palio contro squadre vicine in classifica. A Udine il settore ospiti sarà esaurito con circa 1.300 tifosi viola (anche ieri erano in tutto 1.200 i tifosi viola in Brianza).

Contro il Cagliari la Fiorentina cercherà di ritrovare una vittoria casalinga in campionato che manca dal 13 aprile. Al calcio d’inizio saranno trascorsi 238 giorni, quasi otto mesi (con l’estate di mezzo). Spezzare il digiuno contro i sardi darebbe più peso alla successiva sfida di Parma, un’altra occasione per guadagnare terreno su una concorrente diretta. Il 20 dicembre i viola chiuderanno il 2026 al Franchi con il derby dell’Appennino contro il Bologna dell’ex Raffaele Palladino. La priorità resta la salvezza, ma fare il pieno (o andarci almeno vicino) negli scontri diretti cambierebbe le prospettive per gennaio.

La squadra riparte oggi al Viola Park con una seduta di scarico. Domani è previsto un giorno di riposo, poi da giovedì scatterà il mini-ritiro fino alla gara di Udine. Alla ripresa Vanoli farà il punto sugli acciaccati di Monza (Viery in particolare) e sulle condizioni di Parisi e Pongracic. Il programma di recupero di Parisi dovrebbe includere qualche partita con la Primavera. Lo scrive la Nazione.