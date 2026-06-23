Nazione: “Fiorentina-Koleosho, balla qualche bonus. Quando è previsto il suo arrivo”

I nomi più caldi restano quelli di Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, profili considerati ideali per avviare il nuovo progetto tecnico viola

La Fiorentina continua a lavorare sotto traccia sul mercato, in attesa di accelerare per i primi rinforzi richiesti da Fabio Grosso . I nomi più caldi restano quelli di Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, profili considerati ideali per avviare il nuovo progetto tecnico viola.

L'operazione più avanzata riguarda Koleosho. Fiorentina e Burnley sono sostanzialmente allineate sulla valutazione del giocatore, attorno ai 10 milioni di euro, ma resta da definire la formula del trasferimento. Il club viola preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili, così da rinviare alla prossima estate la parte più consistente dell'investimento.

La dirigenza considera l'esterno azzurro perfettamente in linea con l'identikit delineato da Fabio Paratici: giovane, italiano, di prospettiva e con ampi margini di crescita. Qualche incertezza riguarda ancora le tempistiche dell'affare, ma l'obiettivo è chiaro: consegnare a Grosso almeno un nuovo acquisto già per il raduno fissato il 9 luglio, e in questo momento tutti gli indizi portano proprio a Koleosho. Lo scrive la Nazione.