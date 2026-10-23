Inter e Fiorentina sono lontane per ambizioni e risultati, ma condividono alcuni elementi. Entrambe hanno una proprietà americana: la famiglia Commisso guida i viola, mentre il fondo Oaktree controlla i nerazzurri.

Un altro punto di contatto riguarda gli stadi. A Firenze prosegue la ristrutturazione del Franchi; a Milano, Inter e Milan hanno acquistato San Siro e progettano un nuovo impianto.

Il parallelismo più significativo riguarda le delusioni europee: tra il 2023 e il 2025 sono arrivate quattro finali e altrettante sconfitte. L’Inter ha perso due Champions League contro Manchester City e PSG, la Fiorentina due Conference League contro West Ham e Olympiacos. Pur nel diverso prestigio delle competizioni, entrambe hanno mancato il successo all’ultimo ostacolo. Lo scrive la Nazione.