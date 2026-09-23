Dopo due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli in seguito al pareggio con il Napoli, la Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park con una doppia seduta. La sosta di quasi tre settimane darà al tecnico il tempo di lavorare sulla condizione della squadra.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves. Entrambi hanno qualità importanti, ma finora sono stati impiegati senza continuità e devono ancora trovare il ritmo migliore. Vanoli potrà dedicare loro un lavoro mirato e aiutarli a inserirsi nei suoi meccanismi di gioco.

Per alcuni giocatori, la pausa sarà una sorta di seconda preparazione. Alla ripresa del campionato, la Fiorentina spera di ritrovare Atta e Gonçalves in condizioni migliori, così da dare continuità ai progressi mostrati contro il Napoli. Lo scrive la Nazione.