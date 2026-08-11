Venerdì Fagioli dovrebbe essere tra i protagonisti e difficilmente non partirà titolare
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Nicolò Fagioli resta al centro di un vero dilemma di mercato per la Fiorentina. Il centrocampista è considerato uno dei possibili punti di forza della squadra di Fabio Grosso, che sta pensando di utilizzarlo anche come mezz’ala, ma la sua permanenza al Viola Park non può essere considerata ancora del tutto certa.
Una certezza riguarda il presente: venerdì, nel debutto in Coppa Italia contro il Benevento, Fagioli dovrebbe essere tra i protagonisti e difficilmente non partirà titolare. Più incerto quello che potrebbe accadere successivamente, soprattutto nella settimana che porterà all’inizio del campionato. Sul giocatore potrebbero infatti arrivare offerte importanti, in particolare dalla Premier League e dalla Spagna.
La Fiorentina non sembra intenzionata a cedere Fagioli a tutti i costi, ma davanti a una proposta economicamente importante sarebbe pronta almeno ad ascoltare. Anche l’arrivo del giovane Oulai offre a Grosso un’alternativa nel suo ruolo. Si apre quindi un bivio: confermare Fagioli adattandone anche la posizione tattica oppure valutare una cessione capace di garantire al club un'importante entrata economica, quella che non è arrivata dalla permanenza di Kean. Lo scrive la Nazione.
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