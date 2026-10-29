Destro di piede, forte fisicamente e preciso nell’impostazione, sa aggredire l’avversario e difendere alto

Redazione VN
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Dennis Beldenti, difensore classe 2010, sarà per la prima volta in stagione sulla panchina della Fiorentina contro l’Atalanta. A sedici anni, il ragazzo soprannominato «Belde piccolo» compie un altro passo nel percorso su cui il club viola ha investito con decisione: in estate è stato acquistato dall’Union Brescia per un milione di euro, superando la concorrenza di Milan, Como e Parma.

Cresciuto nel vivaio bresciano, Beldenti ha spesso giocato contro avversari più grandi, passando dall’Under-16 alla Primavera 2, dove nella scorsa stagione ha collezionato quindici presenze. Destro di piede, forte fisicamente e preciso nell’impostazione, sa aggredire l’avversario e difendere alto. Qualità che gli hanno permesso anche di conquistare la convocazione nell’Italia Under-16 di Manuel Pasqual, risultando l’unico selezionato proveniente da un club di Serie C.

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A Firenze Dennis ha ritrovato il fratello maggiore Samuel, centrocampista classe 2008, con cui condivide l’esperienza in viola. Dopo il lavoro nella Primavera di Andreazzoli e gli allenamenti con i grandi, l’emergenza difensiva di Vanoli gli ha aperto le porte della prima squadra. La panchina contro l’Atalanta rappresenta così una serata speciale e un’ulteriore tappa della sua crescita. Lo scrive la Nazione.

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