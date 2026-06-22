Lucas Beltrán si trova davanti a un futuro incerto. Arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2023 per circa 19 milioni di euro più bonus, l’attaccante argentino non è mai riuscito a rispettare le grandi aspettative che lo accompagnavano. Dopo una stagione difficile e il prestito poco brillante al Valencia, il club viola è pronto a valutare una cessione, anche accettando una minusvalenza.
La Nazione
Nazione: “Ecco perché Lucas Beltran è stato un flop nella Fiorentina”
Alla base delle difficoltà del “Vichingo” ci sarebbe soprattutto un problema tattico. Acquistato come centravanti moderno e uomo d’area, Beltrán è stato spesso utilizzato lontano dalla porta, da trequartista o seconda punta di raccordo, perdendo così le caratteristiche che lo avevano reso protagonista in Argentina. Una situazione che ne ha limitato rendimento e continuità.
A pesare sono state anche le poche occasioni da titolare, la forte concorrenza e una fiducia mai realmente consolidata. Nonostante tutto, il giocatore non vuole tornare al River Plate o in Argentina: la sua priorità resta quella di trovare una nuova opportunità in Europa per dimostrare il proprio valore e rilanciare la carriera. Lo scrive la Nazione.
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