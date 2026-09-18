Il primo vero esame arriva con il cantiere ancora aperto. Fiorentina-Napoli sarà uno stress test importante per la difesa di Paolo Vanoli, chiamata a confrontarsi con un reparto offensivo ricco di qualità: Hojlund al centro, Politano e Vergara sugli esterni e De Bruyne qualche metro più indietro. Servirà quindi alzare il livello rispetto alle ultime uscite, soprattutto nelle distanze tra i reparti, visto che la Fiorentina è apparsa spesso ìunga e slegata.

Il principale dubbio riguarda Radu Dragusin, uscito all’intervallo contro il Pisa per un leggero affaticamento muscolare. Il rumeno resta sotto osservazione e il ballottaggio con Pongracic è ancora aperto. La sua presenza contro Hojlund sarebbe importante anche per caratteristiche fisiche, ma Vanoli ha diverse alternative in difesa. Il piano B porta alla coppia Pongracic-Ranieri, già collaudata ma oggi più indietro nelle gerarchie dopo i cambiamenti apportati al reparto.