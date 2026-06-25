Alcuni big potrebbero lasciare la Fiorentina questa estate. In particolare Dodò e Gudmundsson banno alcune richieste da club importanti. Per l'islandese si tratta di due sondaggi esplorativi da Bournemouth e Aston Villa, dalla Premier League.
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Nazione: “Doppio sondaggio inglese per Gudmundsson. Dodò-Inter da seguire”
La Premier League ha messo gli occhi su Gudmundsson, anche se per ora si tratta di sondaggi
Come scrive La Nazione, l'Atalanta di Sarri rimane sempre alla finestra. Su Dodò invece ci sono Inter, Napoli e Roma. I nerazzurri in particolare potrebbero andare sul brasiliano dopo l'affare Palestra, sfumato sul più bello. Paratici spera nell'asta per Dodò, con tante squadre coinvolte.
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