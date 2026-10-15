Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

La Fiorentina ha proseguito ieri al Viola Park la preparazione alla sfida di domenica contro il Como con una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio. Vanoli vuole sfruttare ogni allenamento per correggere gli errori di Marassi, dare maggiore solidità alla squadra e ritrovare intensità, soprattutto nell’approccio alla partita, in vista della reazione attesa davanti al proprio pubblico.

Arrivano segnali positivi da Franco Mastantuono, che dopo l’operazione di martedì alla mano si è allenato regolarmente con i compagni indossando un tutore. La sua presenza contro la squadra di Fabregas non è a rischio.

Prosegue invece il lavoro individuale di Arthur Atta, ancora alle prese con un sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome. Il francese segue un programma specifico e il suo rientro in gruppo dipenderà dall’evoluzione del problema. Lo scrive la Nazione.