Domenica la sfida a Fabregas in un Franchi tutto esaurito

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Fiorentina ha proseguito ieri al Viola Park la preparazione alla sfida di domenica contro il Como con una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio. Vanoli vuole sfruttare ogni allenamento per correggere gli errori di Marassi, dare maggiore solidità alla squadra e ritrovare intensità, soprattutto nell’approccio alla partita, in vista della reazione attesa davanti al proprio pubblico.

Arrivano segnali positivi da Franco Mastantuono, che dopo l’operazione di martedì alla mano si è allenato regolarmente con i compagni indossando un tutore. La sua presenza contro la squadra di Fabregas non è a rischio.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

Prosegue invece il lavoro individuale di Arthur Atta, ancora alle prese con un sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome. Il francese segue un programma specifico e il suo rientro in gruppo dipenderà dall’evoluzione del problema. Lo scrive la Nazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti