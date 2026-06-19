Dopo 4 anni Dodò potrebbe dire addio alla Fiorentina. Il terzino brasiliano sembra destinato a lasciare Firenze, come scrive La Nazione. Le richieste viola difficilmente si abbasseranno, con Paratici che punta ad ottenere 15 milioni. Il tutto con un contratto in scadenza nel 2027. Proprio per questo le parti potrebbero scegliere una specie di rinnovo ponte. Un nuovo contratto fino al 2028, per rimandare la cessione di un anno. Un'ipotesi che non sposta il focus dal tema principale. La priorità rimane quella di dirsi addio in questa estate.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Dodò: l’addio è la priorità. Ma spunta anche un rinnovo-ponte”
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Nazione: “Dodò: l’addio è la priorità. Ma spunta anche un rinnovo-ponte”
Il futuro di Dodò sembra essere sempre più lontano da Firenze
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