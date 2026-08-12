Il mercato della Fiorentina continua a ritmo sostenuto, ma rispetto alle previsioni iniziali sembra essersi ridimensionato il fronte delle cessioni eccellenti. Dopo la permanenza sempre più probabile di Moise Kean, anche la posizione di Dodò appare cambiata. Il brasiliano, in scadenza nel giugno 2027, era stato indicato a lungo tra i possibili partenti, con Roma e Napoli tra le squadre accostate e una valutazione viola di almeno 15 milioni di euro.

Negli ultimi giorni, però, attorno al futuro del terzino è calato il silenzio e sta prendendo corpo una soluzione differente. La Fiorentina starebbe valutando una sorta di rinnovo-ponte di una sola stagione, utile per evitare il rischio di perdere Dodò a parametro zero nell'estate 2027 e, contemporaneamente, concedere al giocatore più tempo per valutare eventuali opportunità future. Uno scenario che potrebbe quindi portare il brasiliano a iniziare un'altra stagione con la maglia viola.

I prossimi giorni saranno decisivi. Dopo l'esordio in Coppa Italia e con l'avvicinarsi della prima giornata di campionato del 24 agosto, potrebbe arrivare la scelta definitiva: valutare un'eventuale cessione dell'ultimo momento oppure avviare concretamente il rinnovo. Fabio Grosso osserva con attenzione, consapevole che, nonostante l'abbondanza di alternative nel ruolo, poter contare ancora su Dodò rappresenterebbe una risorsa importante. Lo scrive la Nazione.