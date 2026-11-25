La pesante sconfitta contro il Monza ha lasciato il segno, ma all'interno dello spogliatoio viola sembra esserci la volontà comune di reagire. È uno degli aspetti sottolineati da La Nazione, che racconta il confronto avvenuto lunedì sera nella pancia del Brianteo, subito dopo il fischio finale.

Un faccia a faccia schietto e costruttivo, nel quale non sono mancati i messaggi diretti ai compagni. In particolare, a prendere posizione è stato il capitano David De Gea, protagonista di una dura presa di posizione nei confronti del gruppo, in linea con i concetti espressi da Paolo Vanoli dopo l'ennesima prestazione negativa.

Il confronto non si è trasformato in una caccia al colpevole, ma è servito a mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. La sensazione, secondo quanto raccontato dal quotidiano, è che rispetto alla passata stagione lo spogliatoio sia oggi più compatto e consapevole della delicatezza del momento.

Un segnale sarebbe arrivato anche dalla reazione alla decisione della società di anticipare il ritiro al Viola Park: la squadra avrebbe accolto il provvedimento senza proteste, riconoscendo la necessità di una scossa dopo il tonfo in Brianza.

Adesso il gruppo dovrà dimostrare sul campo che quel confronto non è rimasto soltanto una presa di coscienza momentanea. La trasferta di Udine rappresenta la prima occasione per trasformare le parole in una reazione concreta.

