Dopo il ko di Monza, confronto diretto tra i giocatori e presa di posizione di De Gea. Lo spogliatoio ha accolto il ritiro senza proteste.
VIDEO - Vanoli: "Da giovedì in ritiro. Serve più umiltà, chiediamo scusa ai tifosi"
La pesante sconfitta contro il Monza ha lasciato il segno, ma all'interno dello spogliatoio viola sembra esserci la volontà comune di reagire. È uno degli aspetti sottolineati da La Nazione, che racconta il confronto avvenuto lunedì sera nella pancia del Brianteo, subito dopo il fischio finale.
Un faccia a faccia schietto e costruttivo, nel quale non sono mancati i messaggi diretti ai compagni. In particolare, a prendere posizione è stato il capitano David De Gea, protagonista di una dura presa di posizione nei confronti del gruppo, in linea con i concetti espressi da Paolo Vanoli dopo l'ennesima prestazione negativa.
Il confronto non si è trasformato in una caccia al colpevole, ma è servito a mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. La sensazione, secondo quanto raccontato dal quotidiano, è che rispetto alla passata stagione lo spogliatoio sia oggi più compatto e consapevole della delicatezza del momento.
Un segnale sarebbe arrivato anche dalla reazione alla decisione della società di anticipare il ritiro al Viola Park: la squadra avrebbe accolto il provvedimento senza proteste, riconoscendo la necessità di una scossa dopo il tonfo in Brianza.
Adesso il gruppo dovrà dimostrare sul campo che quel confronto non è rimasto soltanto una presa di coscienza momentanea. La trasferta di Udine rappresenta la prima occasione per trasformare le parole in una reazione concreta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA