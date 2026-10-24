Dodò sta ricucendo con la Fiorentina
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Dodò potrebbe ritrovare una maglia da titolare contro l’Inter dopo settimane complicate, segnate dallo stallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I dieci minuti contro il Genoa e i venti contro il Como hanno rappresentato i primi segnali di un ritorno nelle rotazioni.
Vanoli ha ribadito che il brasiliano può partire dall’inizio come tutti i compagni, riportando l’attenzione sulle esigenze tecniche della Fiorentina. Tra le possibilità valutate c’è anche il suo impiego sulla fascia sinistra, dove le alternative non hanno ancora offerto certezze: esperienza e qualità offensive potrebbero essere utili nella difficile trasferta di San Siro.
La sfida con i nerazzurri può quindi diventare un’occasione di rilancio per Dodò, chiamato a trasformare la fiducia dell’allenatore in prestazioni convincenti e continuità. Il futuro contrattuale resta da definire, ma sul campo il brasiliano ha la possibilità di tornare protagonista. Lo scrive La Nazione.
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