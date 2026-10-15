Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Restano diversi nodi da sciogliere per Vanoli: il ruolo di terzino sinistro non ha ancora un titolare definito, mentre a centrocampo manca la formula giusta per inserire Oulai nei meccanismi della squadra.

In attacco, il ballottaggio fra Beto e Pellegrino non ha prodotto una scelta definitiva. Anche le condizioni di Gonçalves e Atta rappresentano un’incognita.

Il tecnico deve trovare risposte rapidamente per completare la struttura della Fiorentina: sei punti fermi non possono bastare per costruire una squadra. Lo scrive la Nazione.