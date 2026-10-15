Tanti i nodi da sciogliere per l'allenatore viola
Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?
Restano diversi nodi da sciogliere per Vanoli: il ruolo di terzino sinistro non ha ancora un titolare definito, mentre a centrocampo manca la formula giusta per inserire Oulai nei meccanismi della squadra.
In attacco, il ballottaggio fra Beto e Pellegrino non ha prodotto una scelta definitiva. Anche le condizioni di Gonçalves e Atta rappresentano un’incognita.
Il tecnico deve trovare risposte rapidamente per completare la struttura della Fiorentina: sei punti fermi non possono bastare per costruire una squadra. Lo scrive la Nazione.
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