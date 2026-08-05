La Fiorentina è al lavoro anche sul fronte delle cessioni, considerate fondamentali per sfoltire la rosa e finanziare gli ultimi innesti. Tra i dossier più caldi c'è quello di Valentini: sfumato il trasferimento al Gremio, il club viola ha avviato contatti con Alavés e Sheffield United, chiedendo circa 3 milioni di euro per il difensore.

Da seguire anche la situazione di Fabbian, richiesto dalla Lazio su indicazione di Gennaro Gattuso. I biancocelesti valutano un prestito, mentre la Fiorentina punta a un'operazione che garantisca un ritorno economico, preferibilmente con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Sullo sfondo resta anche la possibilità di inserire Brescianini in una trattativa per arrivare a Kristian Thorstvedt.

Restano infine da definire le posizioni di diversi giocatori in uscita, tra cui Sottil, Nzola e Barak. In prospettiva, Riccardo Braschi cerca una nuova sistemazione, con il Catanzaro tra le possibili destinazioni, mentre il giovane centrocampista Conti è pronto a trasferirsi in prestito al Perugia, dove disputerà il suo primo campionato tra i professionisti in Serie C. Lo scrive La Nazione.