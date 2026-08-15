VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo

La Fiorentina inaugura la stagione ufficiale con una vittoria e supera il turno di Coppa Italia in un Franchi in festa, con oltre 16mila spettatori. Applausi per Giuseppe Commisso e standing ovation per Fabio Paratici, mentre in campo la squadra di Grosso parte con il 4-3-2-1 e diversi volti nuovi. Il vantaggio arriva subito grazie a Gudmundsson, servito da un preciso cross di Atta dalla sinistra.

I viola mostrano buone trame offensive e trovano il raddoppio con uno splendido gol di Kean, innescato da Joao Mario, che poco prima aveva colpito anche una traversa. Grosso può essere soddisfatto soprattutto per la capacità della squadra di alternare costruzione e fase offensiva. Nella ripresa la Fiorentina riparte forte: Ranieri firma il 3-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo con assist di Dragusin, poi Ndour realizza anche il quarto gol.

Con il risultato ormai al sicuro arriva la rete del Benevento con Lamesta. C’è spazio anche per gli ingressi di Mastantuono e Oulai, con l’argentino subito protagonista di una conclusione applaudita dal pubblico, mentre De Gea si mette in mostra con una grande parata sulla punizione di Verdi. Nel finale il Benevento colpisce una traversa, ma la serata si chiude con la Fiorentina qualificata e pronta ad attendere la vincente del derby tra Pisa ed Empoli. Lo scrive la Nazione.