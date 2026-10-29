Firenze si prepara a sostenere la Fiorentina per tutti i novanta minuti contro l’Atalanta, rimandando ogni giudizio al fischio finale. La Curva Fiesole ha chiamato a raccolta il pubblico, mettendo temporaneamente da parte delusioni e malumori: dai fischi dopo Frosinone e Torino al confronto con la squadra prima del Napoli, fino alle successive sconfitte. Il sostegno, però, si accompagna alla richiesta di una risposta concreta: non basta una prova generosa, serve fare risultato e possibilmente ritrovare una vittoria casalinga in campionato che manca da 199 giorni.

Il messaggio ai giocatori richiama soprattutto appartenenza e responsabilità: devono comprendere quale maglia indossano e per chi scendono in campo, nell’anno del centenario viola. La disponibilità della tifoseria non rappresenta quindi un’assoluzione preventiva, ma un’apertura che la squadra è chiamata a ricambiare attraverso impegno, rispetto e risultati.

Al Franchi sono attesi circa ventimila spettatori, un’affluenza significativa per una gara infrasettimanale in notturna. I gruppi organizzati hanno preparato migliaia di bandierine dedicate ai cento anni della Fiorentina, al costo di cinque euro, da alzare durante l’inno e all’ingresso delle squadre, coinvolgendo tutti i settori. Anche la società ha rilanciato l’appello e ringraziato pubblicamente la Fiesole: ora questo segnale di unità dovrà trovare riscontro sul campo. Lo scrive la Nazione.