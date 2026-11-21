Federico Croci ha firmato una doppietta in otto minuti nel 6-0 dell’Italia sulla Giamaica, all’esordio del Mondiale Under 17 a Doha, in Qatar. Schierato sotto età da Daniele Franceschini al fianco di Perillo nel 4-3-1-2, il talento della Fiorentina ha sbloccato la partita al 7’, arrivando per primo sulla respinta del portiere White dopo un tiro di Landi. Al 15’, servito da Gasparello, ha puntato la difesa e raddoppiato con un piatto sul palo più lontano.

Nato a Bibbiena e cresciuto tra Subbiano e Montevarchi, il classe 2010 si è formato da ala sinistra, con l’abitudine di accentrarsi per calciare. Quest’anno ha già segnato otto gol tra campionato e Youth League. Due stagioni fa ne aveva realizzati 44 con l’Under 15 viola, mentre nella scorsa annata ha segnato al debutto in Under 18, esordito in Primavera e vinto da protagonista il Torneo di Viareggio con la squadra di Capparella, riportando a Firenze un trofeo che mancava da 34 anni.

Cinque mesi fa Croci aveva già vinto l’Europeo Under 17 con l’Italia, battendo il Belgio in finale dopo aver segnato un gol decisivo in semifinale. Al Mondiale gli azzurri torneranno in campo lunedì 23 alle 15.30 contro la Costa d’Avorio, l’avversaria più insidiosa del girone, e chiuderanno la prima fase giovedì 26 alle 15 contro l’Uzbekistan. Lo scrive la Nazione.