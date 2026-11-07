A ottobre Nicolò Fagioli ha indossato la maglia numero 10 della Nazionale contro la Francia allo Stade de France. Per il centrocampista piacentino, classe 2001, quella serata sembrava il punto più alto del rilancio dopo la squalifica per il caso scommesse. A Firenze, però, le ultime due partite hanno riaperto i dubbi sul suo momento. Contro l’Atalanta Vanoli lo ha sostituito all’intervallo, mentre a Reggio Emilia una sua palla persa ha innescato la ripartenza del Sassuolo e il gol del vantaggio di Laurienté.

Il rendimento del numero 44 viola è calato soprattutto nelle gare più fisiche, in cui al regista è richiesto di incidere anche senza palla. Fagioli stesso ha riconosciuto di dover migliorare in fase di interdizione. Nel frattempo, le cronache sono tornate a occuparsi di lui per un presunto ricatto da 40 mila euro risalente al periodo alla Juventus, vicenda in cui figura come parte lesa. Vanoli lo ha difeso pubblicamente, ribadendo la fiducia nelle sue qualità mentali e atletiche.

La sfida con la sua ex squadra arriva in un passaggio delicato. Dopo due prestazioni sottotono, Fagioli ha l’occasione di ritrovare centralità nella Fiorentina e dimostrare di poter incidere anche quando la partita si fa più fisica e la squadra fatica a trovare ritmo. Lo scrive la Nazione.