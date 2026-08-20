Lucas Torreira vorrebbe lasciare il Galatasaray e nei giorni scorsi il suo entourage avrebbe fatto arrivare alla Fiorentina la disponibilità del centrocampista uruguaiano a tornare a Firenze. Una possibilità accolta con entusiasmo da molti tifosi sui social, ma che al momento non trova apertura da parte del club viola.

Il problema non sarebbe di natura tecnica, quanto legato agli spazi e ai numeri del centrocampo. La rosa a disposizione di Fabio Grosso è già particolarmente abbondante nel reparto e Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno altre priorità per completare il mercato. Prima di valutare un ulteriore innesto in mezzo al campo sarebbero quindi necessarie alcune cessioni.

Torreira conserva comunque un ottimo ricordo della sua esperienza alla Fiorentina. Nella stagione 2021/22, la prima con Vincenzo Italiano in panchina, collezionò 31 presenze e 5 gol in campionato. Per adesso, dunque, non ci sono le condizioni per un ritorno al Viola Park, anche se la possibilità potrebbe eventualmente tornare d'attualità più avanti. Lo scrive la Nazione.