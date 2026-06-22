Nazione: “Contesa tra Como e Fiorentina per un classe 2010 dell’Union Brescia”

In casa Fiorentina si cerca anche giovani promesse da far crescere e poi cercare di far esordire in futuro, come ha sottolineato anche Paratici in conferenza stampa. Questa mattina, La Nazione, ha sottolineato l'interesse della squadra viola per il centrale, classe 2010, dell'Union Brescia Dennis Beldenti. Il giovane calciatore è tesserato con la squadra lombarda con un contratto di apprendistato, ma con un accordo per diventare professionista una volta compiuti i 16 anni. Traguardo che il calciatore ha tagliato il 16 maggio scorso. Su di lui, però, non ci sarebbe solo la Fiorentina. Tante le richieste d'informazioni per lui, con due società, tra cui quella viola, che stanno provando a stringere con l'entourage e la società bresciana. I viola proveranno a giocarsi la carta "familiare", visto che già nell'Under 18 milita il fratello Samuel, il quale veste anche la maglia numero 10.