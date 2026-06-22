In casa Fiorentina si cerca anche giovani promesse da far crescere e poi cercare di far esordire in futuro, come ha sottolineato anche Paratici in conferenza stampa. Questa mattina, La Nazione, ha sottolineato l'interesse della squadra viola per il centrale, classe 2010, dell'Union Brescia Dennis Beldenti. Il giovane calciatore è tesserato con la squadra lombarda con un contratto di apprendistato, ma con un accordo per diventare professionista una volta compiuti i 16 anni. Traguardo che il calciatore ha tagliato il 16 maggio scorso. Su di lui, però, non ci sarebbe solo la Fiorentina. Tante le richieste d'informazioni per lui, con due società, tra cui quella viola, che stanno provando a stringere con l'entourage e la società bresciana. I viola proveranno a giocarsi la carta "familiare", visto che già nell'Under 18 milita il fratello Samuel, il quale veste anche la maglia numero 10.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Contesa tra Como e Fiorentina per un classe 2010 dell’Union Brescia”
La Nazione
Nazione: “Contesa tra Como e Fiorentina per un classe 2010 dell’Union Brescia”
Concorrenza tra Fiorentina e Como per un giovane talento dell'Union Brescia: i lariani pronti a mettere sul piatto un cifra importante
Un altro club fa sul serio per Beldenti—
Anche il Como è interessato, pronto a darsi un tocco anche di azzurro in vista della prossima stagione, con talenti da accudire e far crescere nel club. I lariani sarebbero pronti a mettere sul tavolo, per Beldenti, 2 milioni di euro, esborso decisamente considerevole per un prospetto così giovane, pur nel giro dell'Italia, considerando tutti i premi a rendimento (esordio in prima squadra, Champions League, presenze, ecc...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA