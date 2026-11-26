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La Fiorentina si affida anche al sinistro di Franco Mastantuono per uscire dalla crisi. Il classe 2007, arrivato in prestito dal Real Madrid e destinato con ogni probabilità a tornare alla Casa Blanca, è uno dei pochi viola capaci di cambiare il corso di una partita. A Monza è rimasto ai margini del gioco e Vanoli lo ha sostituito al 67’. Dal 15 settembre, quando era uscito al 60’ contro il Pisa in Coppa Italia, aveva lasciato il campo prima degli ultimi dieci minuti soltanto in altre due occasioni. Contro Atalanta e Sassuolo era stato sostituito al 90’.

Il confronto con Vanoli al Brianteo ha ribadito quanto il tecnico conti su di lui negli equilibri della squadra. A 48 ore dal 3-0, Mastantuono è stato il primo a esporsi sui social, chiedendo scusa ai tifosi e respingendo le voci di uno spogliatoio diviso. «Voglio chiedere scusa al popolo viola. Questa squadra ne uscirà, siamo tutti uniti più che mai».

Nel ritiro al Viola Park, Vanoli ha pochi giorni per riportare l’argentino al centro della manovra e fargli ricevere il pallone nelle zone in cui un controllo orientato o un dribbling possono accelerare l’azione. Domenica a Udine, in uno scontro diretto per la salvezza, la Fiorentina dovrà saper lottare anche quando avrà poco possesso. Quando recupererà palla, a Mastantuono toccherà conservarla e dare ritmo a un attacco rimasto quasi immobile a Monza. Lo scrive la Nazione.