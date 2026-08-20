VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

Il Como non ha compiuto nuovi passi per Moise Kean. Dopo la prima proposta, il silenzio del club lombardo e il trascorrere dei giorni sembrano aumentare le possibilità che l'attaccante possa restare alla Fiorentina.

La posizione del club viola, del resto, non è cambiata. Kean viene considerato un elemento importante della squadra e la Fiorentina non ha necessità di cederlo, soprattutto in assenza di una proposta ritenuta adeguata.

La cifra di riferimento resta 40 milioni di euro: soltanto partendo da questa valutazione la Fiorentina sarebbe disposta ad aprire una vera trattativa per la cessione del centravanti. Lo scrive la Nazione.