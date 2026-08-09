La Fiorentina si prepara a vivere una settimana particolarmente intensa sul mercato, proprio nei giorni che conducono all'esordio della squadra di Fabio Grosso in Coppa Italia. Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno lavorando contemporaneamente su diversi fronti e da qui a venerdì potrebbero esserci novità importanti.

Uno dei dossier principali riguarda Kristian Thorstvedt. Nelle prossime ore è previsto un nuovo confronto con il Sassuolo per cercare di sbloccare una trattativa più ampia, nella quale dovrebbe entrare anche Niccolò Fortini e, eventualmente, Giovanni Fabbian. La Fiorentina considera il norvegese un rinforzo particolarmente funzionale alle idee del nuovo allenatore.

Grosso immagina infatti Thorstvedt come mezzala destra e come uno dei punti di riferimento del nuovo centrocampo viola. Il norvegese ha il contratto in scadenza nel 2027, la stessa situazione di Fortini, circostanza che potrebbe favorire la costruzione dell'operazione tra i due club. Il tavolo resta articolato, ma da entrambe le parti filtra fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo. Lo scrive la Nazione.