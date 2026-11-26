Il ritorno al 4-3-3 è la soluzione più semplice da provare già domenica a Udine. Vanoli ha lavorato a lungo su questo modulo nella prima parte della sua esperienza sulla panchina viola e può contare su meccanismi già conosciuti dalla squadra. Il centrocampo a tre dovrebbe dare maggiore equilibrio alla Fiorentina.

In attesa che Arthur Atta ritrovi la condizione migliore, Marco Brescianini potrebbe entrare in mediana per aggiungere corsa e fisicità e aiutare i terzini in fase di non possesso. A lasciargli il posto sarebbe Pedro Gonçalves, il cui impiego sulla trequarti ha dato meno del previsto. A Monza il portoghese ha faticato a trovare la posizione e ha disputato un tempo sottotono.

Il cambio di modulo potrebbe rilanciare anche Nicolò Fagioli nel ruolo di play. Con due mezzali di corsa e fisicità ai suoi lati, l’ex juventino avrebbe più libertà di esprimere le proprie qualità in costruzione e maggiore protezione quando il pallone è agli avversari. Lo scrive la Nazione.