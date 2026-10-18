Marco Brescianini potrebbe passare dall’ultimo posto nelle gerarchie del centrocampo a una maglia da titolare contro il Como. Vanoli valuta l’ex Atalanta per dare maggiore equilibrio alla Fiorentina dopo la brutta prova di Genova, segnata dalle distanze eccessive tra i reparti e dalle difficoltà nella gestione delle due fasi. Finora il centrocampista ha raccolto quattro presenze in campionato, per 127 minuti complessivi e due partenze dall’inizio, l’ultima con Grosso ancora in panchina. Dal ritorno di Vanoli ha giocato appena un minuto a Venezia, oltre a un’ora in Coppa Italia contro il Pisa.

L’assenza di Atta e l’esperimento poco convincente di Oulai in posizione avanzata a Marassi aprono uno spazio per un giocatore capace di garantire copertura, corsa e sostegno alla manovra. Brescianini potrebbe affiancare Fagioli e Ndour senza stravolgere il sistema, aiutando soprattutto nella gestione degli spazi e nelle transizioni dopo la perdita del pallone. L’obiettivo è ritrovare compattezza, proteggere la difesa ed evitare le situazioni di inferiorità numerica emerse nelle ultime gare.

Pur non avendo finora assicurato i gol e gli inserimenti attesi, Brescianini offre sostanza, spirito di sacrificio e duttilità. In estate aveva accettato anche di giocare da terzino sinistro, una disponibilità che ha contribuito alla decisione di trattenerlo, preferendolo a Fabbian. In attesa di eventuali rinforzi a gennaio, Vanoli cerca risposte dagli uomini a disposizione: contro il Como, per Brescianini potrebbe arrivare l’occasione di rilanciarsi e diventare una risorsa per l’equilibrio viola. Lo scrive la Nazione.