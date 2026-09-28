Beto sta sfruttando gli impegni con la Guinea-Bissau per mettere minuti nelle gambe e avvicinarsi alla condizione migliore. Nella vittoria per 2-0 contro la Tanzania ha servito l’assist per il gol di Franculino con una sponda spalle alla porta: un gesto che mostra una delle qualità su cui Vanoli vuole lavorare per inserirlo nei meccanismi della Fiorentina.

Arrivato a Firenze nelle ultime ore del mercato, l’attaccante ha finora avuto poco tempo per allenarsi con Vanoli, che lo stimava già quando guidava il Torino. Domani alle 18 giocherà l’ultima partita con la Guinea-Bissau, contro la Nigeria, poi rientrerà subito in Italia. È atteso mercoledì al Viola Park e sarà il primo dei nazionali viola a tornare a disposizione. Prima della ripresa del campionato avrà circa dieci giorni di lavoro con il tecnico e la squadra.

Beto sa di dover recuperare terreno soprattutto sul piano fisico per contendersi il posto da titolare. Le sue caratteristiche sembrano adatte alle idee di Vanoli, ma finora è stato Mateo Pellegrino ad avere più spazio. L’argentino, rimasto al Viola Park durante la sosta, ha potuto seguire una settimana di allenamenti intensi: per Beto, i prossimi giorni saranno decisivi nella rincorsa. Lo scrive la Nazione.