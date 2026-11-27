Domenica Beto tornerà a Udine, nello stadio in cui si è fatto conoscere in Serie A segnando 21 gol in 62 partite nell’arco di due stagioni. Con la Fiorentina è ancora a secco dopo dieci presenze in campionato, appena due da titolare e poco più di 220 minuti complessivi. Nel finale della gara di Monza è andato vicino alla prima rete in viola, ma ha colpito il palo.

Arrivato negli ultimi giorni di mercato come alternativa a Pellegrino, Beto finora non è riuscito a insidiare il posto dell’argentino. L’ultima gara giocata dal primo minuto risale al 10 ottobre a Genova. Da allora ha collezionato sei ingressi dalla panchina per un totale di 59 minuti, con poche occasioni per mettersi in mostra e incidere sulle scelte di Vanoli.

In una Fiorentina in difficoltà, ritrovare un centravanti con le caratteristiche di Beto e la sua esperienza in Serie A darebbe a Vanoli un’opzione in più. Al tecnico il compito di valorizzarne le qualità, al giocatore quello di incidere di più quando viene chiamato in causa. Il ritorno a Udine può essere l’occasione per sbloccarsi. Lo scrive la Nazione.