La seconda giornata di ritiro della Fiorentina al Viola Park si è svolta a porte chiuse e con orari calibrati sulla partita di domani alle 12.30 contro l’Udinese. Sveglia alle 8, brunch alle 9.30 e allenamento poco dopo mezzogiorno, seguito dal riposo in camera, dalla merenda e dalla cena alle 20. Gli infortunati Pongracic e Viery hanno proseguito il lavoro individuale. Il programma sarà ripetuto oggi, con la rifinitura, la conferenza stampa di Paolo Vanoli alle 16 e la partenza per il Friuli.

Christ Oulai ha saltato la seduta di ieri dopo aver ottenuto dalla società il permesso di lasciare temporaneamente il ritiro per motivi personali. Resta da capire se l’ivoriano rientrerà in tempo per la trasferta e sarà a disposizione di Vanoli, che ha deciso di tornare al 4-3-3.

I dubbi di formazione riguardano il centrocampo e la fascia destra. Oulai e Brescianini si giocano il terzo posto in mediana accanto a Fagioli e Ndour, mentre per il ruolo di terzino destro resta aperto il ballottaggio tra Jiménez e Dodò. Lo scrive la Nazione.