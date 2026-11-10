La pausa servirà anche a fare il punto sugli infortunati. Ranieri, partito dalla panchina contro la Juventus, sarà rivalutato insieme a Pongracic e Parisi, vicini al rientro in gruppo. Resta invece incerto il recupero di Atta.

Dopo la partita con i bianconeri, Vanoli ha parlato brevemente delle difficoltà del francese e delle sue difficoltà nel recupero. La sua disponibilità per Monza sarà valutata nelle prossime sedute.

Sono sette i viola impegnati con le rispettive nazionali. Fagioli è con l’Italia, Ndour con l’Under 21 azzurra, Beto con la Guinea-Bissau, Oulai con la Costa d’Avorio, Dragusin con la Romania e Mastantuono con l’Argentina. Per Njie è la prima convocazione con la Svezia maggiore. Gli altri rientreranno tra il 16 e il 18 novembre, mentre Mastantuono, atteso dal viaggio più lungo, tornerà a disposizione il 19 e avrà quattro giorni per smaltire il jet lag e preparare la sfida al Monza. Lo scrive la Nazione.