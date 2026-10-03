Alla ripresa del campionato Vanoli potrebbe avere un ballottaggio sulla trequarti tra Arthur Atta e Pedro Gonçalves, pronti a contendersi il posto alle spalle del centravanti. Entrambi sono arrivati con una condizione fisica da costruire e stanno sfruttando la sosta al Viola Park per migliorarla. Una volta raggiunta la forma migliore, offriranno al tecnico due soluzioni differenti, ma anche potenzialmente complementari.

Atta garantisce passo, dinamismo e progressioni palla al piede: può ricevere tra le linee oppure partire da una posizione più arretrata e ribaltare l’azione. Gonçalves ha caratteristiche più offensive, sente la porta e sa muoversi negli ultimi metri, arrivando ad agire quasi da seconda punta quando la Fiorentina occupa stabilmente la metà campo avversaria.

La scelta potrebbe cambiare di partita in partita, secondo l’avversario e l’andamento della gara: Atta per aumentare ritmo e accelerazioni, Gonçalves per aggiungere presenza e pericolosità negli ultimi sedici metri. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane e offrirà a Vanoli anche la possibilità di una staffetta durante la partita. Lo scrive la Nazione.