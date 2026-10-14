Arthur Atta continua ad allenarsi individualmente e il suo rientro resta senza una scadenza. Il francese ha lavorato anche lunedì, nel giorno libero concesso alla squadra dopo la sconfitta di Genova, proseguendo lo stesso programma ieri alla ripresa degli allenamenti al Viola Park. Segnali poco incoraggianti in vista della partita di domenica contro il Como.

A fermarlo è il «sovraccarico funzionale all’addome», comunicato dalla Fiorentina alla vigilia della trasferta di Marassi: un problema presente da tempo, che nemmeno la lunga sosta ha risolto. I fastidi ne hanno condizionato la gestione fin dall’arrivo a Firenze: soltanto contro il Frosinone ha completato i novanta minuti. Prima di saltare il Genoa, era rimasto fuori anche contro il Pisa e nell’amichevole con il Signa, assenze inizialmente motivate dal club con la necessità di recuperare la condizione migliore.

Vanoli spera di ritrovarlo durante il ciclo di ferro, che dopo il Como vedrà la Fiorentina affrontare Inter e Atalanta, ma ogni previsione resta azzardata. I tempi dipenderanno dall’evoluzione del disturbo: se il dolore dovesse persistere, il ritorno potrebbe slittare oltre la sosta di metà novembre. Si tratta però soltanto di un’ipotesi, che evidenzia l’incertezza sul recupero della mezzala. Lo scrive la Nazione.