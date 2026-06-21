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Nazione: “Asse Firenze-Parma, tutti i nomi. E attenzione a Noa Lang”

Adrian Bernabé grafica
Tanti nomi sulle corsie: i giovani Baroni, Bjerkebo e Onal, ma soprattutto Noa Lang, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il prestito
Redazione VN

La Fiorentina non si muove solo in attacco. In mezzo al campo occhi anche su Miretti e Bernabé, che rientrano in un discorso ampio con il Parma che coinvolge anche Fazzini, Piccoli e Pellegrino, centravanti monitorato nel caso in cui per Kean arrivassero offerte soddisfacenti.

I nomi

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Tanti nomi sulle corsie: i giovani Baroni, Bjerkebo e Onal, ma soprattutto Noa Lang, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il prestito. Lo scrive la Nazione.

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