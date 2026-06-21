La Fiorentina non si muove solo in attacco. In mezzo al campo occhi anche su Miretti e Bernabé, che rientrano in un discorso ampio con il Parma che coinvolge anche Fazzini, Piccoli e Pellegrino, centravanti monitorato nel caso in cui per Kean arrivassero offerte soddisfacenti.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Asse Firenze-Parma, tutti i nomi. E attenzione a Noa Lang”
La Nazione
Nazione: “Asse Firenze-Parma, tutti i nomi. E attenzione a Noa Lang”
Tanti nomi sulle corsie: i giovani Baroni, Bjerkebo e Onal, ma soprattutto Noa Lang, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il prestito
I nomi—
Tanti nomi sulle corsie: i giovani Baroni, Bjerkebo e Onal, ma soprattutto Noa Lang, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il prestito. Lo scrive la Nazione.
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