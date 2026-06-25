Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Asse tra Firenze e l’Inghilterra, si spinge per Bueno ed Okoli”

news viola

Nazione: “Asse tra Firenze e l’Inghilterra, si spinge per Bueno ed Okoli”

Nazione: “Asse tra Firenze e l’Inghilterra, si spinge per Bueno ed Okoli” - immagine 1
Paratici punta al mercato inglese. Il dirigente viola spinge per Bueno ed Okoli
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina potrebbe essersi acceso. Fabio Paratici vuole sfruttare i propri contatti con l'Inghilterra calcistica per rinforzare la Fiorentina. Due i nomi britannici, come scrive La Nazione.

Il primo è quello di Hugo Bueno del Wolverhampton, per il quale sarebbe in corso una vera trattativa. Il difensore piace parecchio alla dirigenza viola.

L'altro è quello di Caleb Okoli, reduce dalla doppia retrocessione con il Leicester. Per il centrale scuola Atalanta la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto 5 milioni.

Leggi anche
Grosso-Paratici, i contatti sono continui. Vacanze con testa al mercato
Tuttosport: “Su Dodo irrompe l’Inter. Primi sondaggi per il dopo Dumfries”

© RIPRODUZIONE RISERVATA