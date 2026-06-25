Il mercato della Fiorentina potrebbe essersi acceso. Fabio Paratici vuole sfruttare i propri contatti con l'Inghilterra calcistica per rinforzare la Fiorentina. Due i nomi britannici, come scrive La Nazione.
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Nazione: “Asse tra Firenze e l’Inghilterra, si spinge per Bueno ed Okoli”
Paratici punta al mercato inglese. Il dirigente viola spinge per Bueno ed Okoli
Il primo è quello di Hugo Bueno del Wolverhampton, per il quale sarebbe in corso una vera trattativa. Il difensore piace parecchio alla dirigenza viola.
L'altro è quello di Caleb Okoli, reduce dalla doppia retrocessione con il Leicester. Per il centrale scuola Atalanta la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto 5 milioni.
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